Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 09:45
    Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы

    27 сентября – в День памяти – премьер-министр Азербайджана Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие официальные лица посетили Парк Победы.

    Как сообщает Report, официальные лица правительства и государства возложили цветы к мемориалу, почтили светлую память шехидов.

    Отметим, что согласно Указу президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, день начала Отечественной войны - 27 сентября - отмечается как День памяти. В этот день народ Азербайджана и все азербайджанцы мира с глубоким уважением вспоминают наших шехидов, отдавших жизнь за Родину.

    День памяти Парк победы
    Фото
    Dövlət və hökumət rəsmiləri Zəfər parkını ziyarət edib

    Последние новости

    10:38
    Фото
    Видео

    Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    10:36

    III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

    Инфраструктура
    10:25
    Фото

    В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    10:13

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды

    Внутренняя политика
    10:12

    В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемых

    В регионе
    10:09

    В Дубае откроется самый высокий в мире отель

    Это интересно
    10:08
    Фото

    В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти

    Карабах
    09:58

    В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дерева

    Происшествия
    09:53

    Азербайджанский народ посещает Парк Победы

    Внутренняя политика
    Лента новостей