Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы

27 сентября – в День памяти – премьер-министр Азербайджана Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и другие официальные лица посетили Парк Победы.

Как сообщает Report, официальные лица правительства и государства возложили цветы к мемориалу, почтили светлую память шехидов.

Отметим, что согласно Указу президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, день начала Отечественной войны - 27 сентября - отмечается как День памяти. В этот день народ Азербайджана и все азербайджанцы мира с глубоким уважением вспоминают наших шехидов, отдавших жизнь за Родину.