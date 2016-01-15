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    ​Одно из министерств переименовано, назначен новый министр

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании министерства экономики и промышленности Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерство экономики и промышленности переименовано в министерство экономики Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим распоряжением.

    Другим распоряжением президента Шахин Абдулла оглу Мустафаев назначен министром экономики Азербайджана. 

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