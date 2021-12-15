О нас
Report Georgia
Аудио новости

Одна из бакинских улиц названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Одна из бакинских улиц названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова Одна из улиц в Бинагадинском районе Баку названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.
Внутренняя политика
15 декабря 2021 г. 15:15
Одна из бакинских улиц названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
0 : 00
0 : 00

Одна из улиц в Бинагадинском районе Баку названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Об этом Report сообщил брат шехида Аскер Ибрагимов.

По его словам, решение было принято главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым по представлению главы ИВ Бинагадинского района.

Согласно решению, улица в поселке Расулзаде названа в честь Магеррама Ибрагимова.

Отметим, что 25 ноября на кладбище в Мушфигабаде состоялась церемония открытия родника в память о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли журналисты – Сирадж Абышов (оператор телеканала AzTV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ).

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июня 2021 года журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Street in Baku named after martyred journalist Maharram Ibrahimov
Версия на азербайджанском языке Bakıdakı küçələrdən birinə şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun adı verilib

Другие новости из категории

В Азербайджане подготовят новый законопроект в связи с мопедами
В Азербайджане подготовят новый законопроект в связи с мопедами
14 декабря 2021 г. 14:40
Вилаят Эйвазов встретился с правозащитниками
ФотоВилаят Эйвазов встретился с правозащитниками
13 декабря 2021 г. 18:51
Президент: Весь мир был вынужден признать нашу историческую Победу
Президент: Весь мир был вынужден признать нашу историческую Победу
13 декабря 2021 г. 14:59
Президент: Карабах является флагманом азербайджанского футбола
Президент: "Карабах" является флагманом азербайджанского футбола
13 декабря 2021 г. 14:36
Вице-президентам Азербайджана выдадут дипломатические паспорта
Вице-президентам Азербайджана выдадут дипломатические паспорта
13 декабря 2021 г. 13:12
Президенту Ильхаму Алиеву подарили форму команды Карабах
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву подарили форму команды "Карабах"
13 декабря 2021 г. 11:41
Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность общественных бань
Сегодня в Азербайджане возобновляется деятельность общественных бань
13 декабря 2021 г. 00:34
Представители министерства молодежи и спорта, а также Фонда молодежи почтили память общенационального лидера
ФотоПредставители министерства молодежи и спорта, а также Фонда молодежи почтили память общенационального лидера
12 декабря 2021 г. 21:39
Молодежные организации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоМолодежные организации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 20:31
Официальные лица государства и правительства почтили память Гейдара Алиева
Официальные лица государства и правительства почтили память Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi