Одна из бакинских улиц названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Одна из улиц в Бинагадинском районе Баку названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Одна из улиц в Бинагадинском районе Баку названа в честь журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова.

Об этом Report сообщил брат шехида Аскер Ибрагимов.

По его словам, решение было принято главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым по представлению главы ИВ Бинагадинского района.

Согласно решению, улица в поселке Расулзаде названа в честь Магеррама Ибрагимова.

Отметим, что 25 ноября на кладбище в Мушфигабаде состоялась церемония открытия родника в память о журналисте-шехиде Магерраме Ибрагимове.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли журналисты – Сирадж Абышов (оператор телеканала AzTV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ).

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июня 2021 года журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов были награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.