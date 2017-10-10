Один из трагически погибших в Украине азербайджанцев - сын председателя ОИК

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Погибший на Украине во время пожара Интигам Абышев является сыном председателя окружной избирательной комиссии (ОИК) Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирского избирательного округа №65 Енгибара Абышева.

Как сообщает Report, 39-летний И. Абышев скончался во время пожара, произошедшего в хостеле в городе Запорожье.

Он был похоронен в Сабирабадском районе.

Отметим, что во время происшествия в целом трагически погибли 4 азербайджанца.

Причиной пожара указывается подключенная к электросети электрическая печь.