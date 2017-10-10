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    Один из трагически погибших в Украине азербайджанцев - сын председателя ОИК

    Он был похоронен в Сабирабадском районе

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Погибший на Украине во время пожара Интигам Абышев является сыном председателя окружной избирательной комиссии (ОИК) Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирского избирательного округа №65 Енгибара Абышева.

    Как сообщает Report, 39-летний И. Абышев скончался во время пожара, произошедшего в хостеле в городе Запорожье.

    Он был похоронен в Сабирабадском районе.

    Отметим, что во время происшествия в целом трагически погибли 4 азербайджанца.

    Причиной пожара указывается подключенная к электросети электрическая печь.

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