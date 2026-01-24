Очевидец январской трагедии в Нефтчале: Мы пережили ужасы, которые трудно описать словами

Жительница Нефтчалинского района поделилась воспоминаниями о кровавых событиях января 1990 года, когда советские войска вторглись на территорию района и расстреляли мирных жителей.

Как сообщает аранское бюро Report, жительница поселка Банкя Севиль Дадашова рассказала, что около семи часов вечера 25 января к улице перед домом подошли танки и бронетранспортеры, после чего вооруженные люди открыли прямой огонь по жилому зданию.

"Танки и БТРы заехали прямо на улицу. Появились высокие вооруженные люди и начали стрелять по дому", - рассказала она.

Очевидец отметила, что здание было буквально изрешечено пулями. "Все в страхе лежали в квартирах лицом к полу. Мы не могли поднять головы. Пули сыпались, словно дождь", - сказала Дадашова.

Она подчеркнула, что в тот день в отношении мирных жителей были совершены жестокие преступления. "Мы пережили такие ужасы, которые трудно описать словами. Подобного мы никогда не видели, не испытывали, но это произошло с нами", - добавила она.

По ее словам, в тот день был убит местный житель Нуреддин Агагусейнов, возвращавшийся домой за рулем автомобиля марки "Запорожец" - ему выстрелили в голову.

Трагедия стала для Дадашовой и личным горем: ее жених Абульфаз Джафаров был жестоко убит советскими военнослужащими, при этом солдаты отрезали ему палец, чтобы снять обручальное кольцо.

Она также отметила, что пятиэтажное здание, на котором до сих пор сохранились следы пуль, имеет для жителей особое значение как живой свидетель январской трагедии. "Для нас это историческая память", - подчеркнула она.

Напомним, что после событий 20 января 1990 года в Баку советские войска направились и в другие регионы республики, где также совершили массовые убийства мирных жителей. В результате январских событий 1990 года в Нефтчалинском районе погибли два человека, еще один местный житель был убит в Баку. Десять жителей района получили ранения и стали инвалидами.