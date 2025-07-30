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Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил

Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил
Внутренняя политика
30 июля 2025 г. 07:14
Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории из Гарадагского района Баку в город Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных уголках республики.

Как сообщает Report, на данном этапе в город Джебраил переселяется 44 семьи — 166 человек.

Возвращающиеся в родной край жители Джебраила поблагодарили президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную поддержку и заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayıl şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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