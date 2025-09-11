ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Внутренняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 06:10
    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Гырмызыбазар и Шушакенд.

    Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 25 семей (98 человек).

    Из них 10 семей (39 человек) переселяются в село Кырмзыбазар Ходжавендского района, 15 семей (59 человек) – в село Шушакенд Ходжалинского района.

    Отметим, что они ранее временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

