Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в села Гырмызыбазар и Шушакенд.

Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 25 семей (98 человек).

Из них 10 семей (39 человек) переселяются в село Кырмзыбазар Ходжавендского района, 15 семей (59 человек) – в село Шушакенд Ходжалинского района.

Отметим, что они ранее временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.