Очередная группа азербайджанских пожарных вернулась из Турции

Очередная группа пожарно-спасательных расчетов МЧС Азербайджана, отправленных в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня вернулась на Родину.

Очередная группа пожарно-спасательных расчетов МЧС Азербайджана, отправленных в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня вернулась на Родину.

Как сообщает западный центр Report, техника и персонал МЧС прибыли на территорию Азербайджана по суше через грузино-азербайджанскую государственную границу.

743 сотрудника МЧС Азербайджана проявили высокую самоотверженность в тушении лесных пожаров в Турции. К тушению пожаров были привлечены 97 единиц техники, в том числе 77 пожарных автомобилей и 6 насосных машин, 4 штабных автомобиля, 2 автобуса и 1 пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибия Бе-200ЧС и 1 вертолет.

В настоящее время пожарные расчеты направляются к местам постоянной дислокации.