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Очередная группа азербайджанских пожарных вернулась из Турции

Очередная группа азербайджанских пожарных вернулась из Турции Очередная группа пожарно-спасательных расчетов МЧС Азербайджана, отправленных в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня вернулась на Родину.
Внутренняя политика
19 августа 2021 г. 10:21
Очередная группа азербайджанских пожарных вернулась из Турции

Очередная группа пожарно-спасательных расчетов МЧС Азербайджана, отправленных в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, сегодня вернулась на Родину.

Как сообщает западный центр Report, техника и персонал МЧС прибыли на территорию Азербайджана по суше через грузино-азербайджанскую государственную границу.

743 сотрудника МЧС Азербайджана проявили высокую самоотверженность в тушении лесных пожаров в Турции. К тушению пожаров были привлечены 97 единиц техники, в том числе 77 пожарных автомобилей и 6 насосных машин, 4 штабных автомобиля, 2 автобуса и 1 пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибия Бе-200ЧС и 1 вертолет.

В настоящее время пожарные расчеты направляются к местам постоянной дислокации.

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Версия на английском языке Next group of Azerbaijani firefighters returns from Turkey 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı yanğınsöndürənlərin sonuncu qrupu Türkiyədən Vətənə qayıdıb

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