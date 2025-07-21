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Объявлены результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей

Объявлены результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей Обнародованы результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему учителей на работу и информация об апелляционных обращениях.
Внутренняя политика
21 июля 2025 г. 18:33
Объявлены результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей

Обнародованы результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему учителей на работу и информация об апелляционных обращениях.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов.

Отмечается, что информация о результатах тестовых экзаменов, проведенных 3, 4, 8, 9 и 10 июля, и апелляционных обращениях была отправлена на личные страницы кандидатов. Кандидаты, набравшие на тестовом экзамене минимум 34 балла по общеобразовательной программе и минимум 6 баллов по методике преподавания, в общей сложности 40 баллов и выше, допускаются к выбору вакантных мест.

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Версия на азербайджанском языке MİQ üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

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