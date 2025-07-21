Объявлены результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей

Обнародованы результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему учителей на работу и информация об апелляционных обращениях.

Обнародованы результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему учителей на работу и информация об апелляционных обращениях.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов.

Отмечается, что информация о результатах тестовых экзаменов, проведенных 3, 4, 8, 9 и 10 июля, и апелляционных обращениях была отправлена на личные страницы кандидатов. Кандидаты, набравшие на тестовом экзамене минимум 34 балла по общеобразовательной программе и минимум 6 баллов по методике преподавания, в общей сложности 40 баллов и выше, допускаются к выбору вакантных мест.