    Объявлены цели по борьбе с наркоманией в Азербайджане до 2031 года

    Внутренняя политика
    17 сентября, 2025
    18:15
    Объявлены цели по борьбе с наркоманией в Азербайджане до 2031 года

    Объявлены цели Госпрограммы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы.

    Как сообщает Report, эти цели в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы", утвержденной сегодня президентом Азербайджана.

    Согласно программе, предусмотрено усиление оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

    Также среди целей Госпрограммы указаны предотвращение незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании путем просвещения с использованием возможностей современных информационных технологий; совершенствование наркологической службы и укрепление ее материально-технической базы; разработка программ психологической поддержки для лиц, страдающих от наркотической зависимости; применение новых методов лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией; совершенствование нормативно-правовой базы в этом направлении.

