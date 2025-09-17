Объявлены цели по борьбе с наркоманией в Азербайджане до 2031 года

Объявлены цели Госпрограммы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы.

Как сообщает Report, эти цели в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы", утвержденной сегодня президентом Азербайджана.

Согласно программе, предусмотрено усиление оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Также среди целей Госпрограммы указаны предотвращение незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании путем просвещения с использованием возможностей современных информационных технологий; совершенствование наркологической службы и укрепление ее материально-технической базы; разработка программ психологической поддержки для лиц, страдающих от наркотической зависимости; применение новых методов лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией; совершенствование нормативно-правовой базы в этом направлении.