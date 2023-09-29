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Объявленный в международный розыск экстрадирован в Азербайджан

Объявленный в международный розыск экстрадирован в Азербайджан Лицо, находящееся в международном розыске, экстрадировано в Азербайджан.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 12:08
Объявленный в международный розыск экстрадирован в Азербайджан

Находящийся в международном розыске экстрадирован в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

На основании ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана уполномоченные органы Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии приняли решение об экстрадиции молдавского гражданина Иона Секриеру в соответствии с требованиями Европейской конвенции “Об экстрадиции” от 13.12.1957 года.

Ион Секриеру был объявлен в международный розыск в рамках уголовного делу о краже с причинением значительного ущерба, а также незаконного вмешательства в компьютерные системы или компьютерные данные объектов общественно значимой инфраструктуры.

Обвиняемый был задержан на территории Великобритании и сегодня доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на английском языке Internationally wanted person extradited to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Moldova vətəndaşı Britaniyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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