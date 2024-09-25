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Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента на октябрь

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента на октябрь 18:18
Внутренняя политика
25 сентября 2024 г. 18:38
Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента на октябрь

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента (АП) Азербайджанской Республики на октябрь 2024 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо

День приема

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

1

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

2

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

3

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

3

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

4,11,18

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

4

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

7

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

8,23

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

9

Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

10

Меджидов Талят Тахир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

11

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

15

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

16

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

17

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

18

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе

21

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

22

Юсубов Эльчин Мустафа оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

24

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

25

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

25

Гаджиев Башир Гудрат оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

28

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

29

* * *

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

Усубов Рамиль Идрис оглу

30

Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан

Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр – 1111.

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Версия на азербайджанском языке PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində oktyabrda vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb

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