В Администрации президента объявлен график приема граждан на ноябрь

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на ноябрь 2024 года.

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на ноябрь 2024 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо День приема Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 1 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 4 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 5,23,29 Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 5 Гасымов Азер Мухаммед оглу пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 5 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 6 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 7,22 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 14 Сеидов Фарид Мирмуфид оглу заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 15 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Меджидов Талят Таир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики 19 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики 19 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 20 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 20 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 Исмаилов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе 25 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 25 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах 26 Юсубов Эльчин Мустафа оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 27 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах 28 Гаджиев Башир Гудрат оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе 28 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 29 * * * Совет безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Усубов Рамиль Идрис оглу 29

Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан

Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр – 1111.