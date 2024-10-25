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В Администрации президента объявлен график приема граждан на ноябрь

В Администрации президента объявлен график приема граждан на ноябрь Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на ноябрь 2024 года.
Внутренняя политика
25 октября 2024 г. 18:24
В Администрации президента объявлен график приема граждан на ноябрь

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на ноябрь 2024 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо

День приема

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

1

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

4

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

5,23,29

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

5

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

5

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

6

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

7,22

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

15

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Меджидов Талят Таир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

19

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

19

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе

25

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

25

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

26

Юсубов Эльчин Мустафа оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

27

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

28

Гаджиев Башир Гудрат оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

28

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

29

* * *

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Усубов Рамиль Идрис оглу

29

Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан

Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр – 1111.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

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