Объявлен график приема граждан в Администрации президента на декабрь
- 24 ноября, 2025
- 18:46
Объявлен график приема граждан в Администрации президента Азербайджана на декабрь.
Как сообщает Report, прием граждан будет проходить в Центре приема.
Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.
Запись на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема. Прием начинается в 14:00.
Контактный номер: колл-центр 1111.
|
Принимающее лицо
|
День приема
|
Амиров Натиг Арзиман оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
1
|
Велиев Адалят Магсад оглу
заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
1
|
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
2
|
Алескеров Фуад Муртуз оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
3,17
|
Алиева Фарах Ширмамед гызы
заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
4
|
Гасанов Алтай Тофиг оглу
начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
|
5,12,26
|
Гасанов Керем Авез оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
5
|
Сеидов Фарид Мирмуфид оглу
заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
8
|
Мовсумов Шахмар Ариф оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
9
|
Гаджиев Хикмет Фархад оглу
помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
10
|
Меджидов Талят Таир оглу
заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
11
|
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
12
|
пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики
|
15
|
Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
15
|
Исмаилов Сулейман Аббас оглу
заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
16
|
Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
18
|
Гусейнов Эмин Замин оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах
|
19
|
Мамедов Масим Ахмед оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе
|
22
|
Юсубов Эльчин Мустафа оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
|
23
|
Гаджиев Башир Гудрат оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе
|
24
|
Керимов Айдын Зохраб оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе
|
25
|
Керимов Гюндуз Гаджи оглу
заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
|
26
|
Гаджиев Вахид Расим оглу
специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
|
26
|
* * *
|
Усубов Рамиль Идрис оглу
Совет безопасности Азербайджанской Республики
секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики
|
26