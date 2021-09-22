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Обсуждено снабжение электричеством и отоплением стратегических объектов в Шуше

Обсуждено снабжение электричеством и отоплением стратегических объектов в Шуше В формате видеоконференции состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккуп
Внутренняя политика
22 сентября 2021 г. 16:20
Обсуждено снабжение электричеством и отоплением стратегических объектов в Шуше
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В формате видеоконференции состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, была обсуждена ситуация с исполнением поставленных перед рабочей группой задач и поручений по итогам заседания Координационного штаба, проведенного 16 сентября.

Также в ходе мероприятия коснулись вопроса снабжения электричеством и отоплением стратегических объектов в городе Шуша. Участников заседания проинформировали о работах по созданию электроэнергетической инфраструктуры, было подчеркнуто, что продолжается строительство подстанций. Было отмечено, что обеспечение электроэнергией имеет особое значение в инфраструктурных проектах, так как большинство котельных, составляющих основу системы теплоснабжения, будут работать на электроэнергии.

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Версия на английском языке Discussions on electricity supply to Shusha held online
Версия на азербайджанском языке Şuşadakı strateji obyektlərin elektrik və istilik təminatına dair müzakirələr aparılıb

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