Обсуждено снабжение электричеством и отоплением стратегических объектов в Шуше

В формате видеоконференции состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккуп

В формате видеоконференции состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, была обсуждена ситуация с исполнением поставленных перед рабочей группой задач и поручений по итогам заседания Координационного штаба, проведенного 16 сентября.

Также в ходе мероприятия коснулись вопроса снабжения электричеством и отоплением стратегических объектов в городе Шуша. Участников заседания проинформировали о работах по созданию электроэнергетической инфраструктуры, было подчеркнуто, что продолжается строительство подстанций. Было отмечено, что обеспечение электроэнергией имеет особое значение в инфраструктурных проектах, так как большинство котельных, составляющих основу системы теплоснабжения, будут работать на электроэнергии.