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Община Западного Азербайджана призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам

Община Западного Азербайджана призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам.
Внутренняя политика
22 марта 2024 г. 17:52
Община Западного Азербайджана призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины в связи с информацией о встрече в формате Армения-Евросоюз-США, которая состоится 5 апреля в Брюсселе.

В общине считают, что на фоне враждебной кампании против Азербайджана, проводимой некоторыми кругами, в частности, попыток оказать военную помощь Армении через "Европейский фонд мира" (EPF), данная встреча противоречит продвижению мира между Азербайджаном и Арменией и является очередным примером опасной тенденции геополитической конкуренции на Южном Кавказе.

ОЗА призывает Евросоюз и США прекратить политику двойных стандартов, не проводить встречи с сомнительной повесткой дня, а в случае их проведения поднять вопросы об отказе Армении от своей милитаристской политики и возвращении западных азербайджанцев на свои исконные земли, а также о создании возможности для визита в Армению миссии ЮНЕСКО по установлению фактов.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Avropa İttifaqı və ABŞ-ni ikili standartlara son qoymağa çağırıb

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