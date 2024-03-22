Община Западного Азербайджана призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала Евросоюз и США положить конец двойным стандартам.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины в связи с информацией о встрече в формате Армения-Евросоюз-США, которая состоится 5 апреля в Брюсселе.

В общине считают, что на фоне враждебной кампании против Азербайджана, проводимой некоторыми кругами, в частности, попыток оказать военную помощь Армении через "Европейский фонд мира" (EPF), данная встреча противоречит продвижению мира между Азербайджаном и Арменией и является очередным примером опасной тенденции геополитической конкуренции на Южном Кавказе.

ОЗА призывает Евросоюз и США прекратить политику двойных стандартов, не проводить встречи с сомнительной повесткой дня, а в случае их проведения поднять вопросы об отказе Армении от своей милитаристской политики и возвращении западных азербайджанцев на свои исконные земли, а также о создании возможности для визита в Армению миссии ЮНЕСКО по установлению фактов.