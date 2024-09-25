Община Западного Азербайджана осудила заявление МИД Нидерландов

13:54

Община Западного Азербайджана осудила заявление министра иностранных дел Нидерландов о якобы принудительном выселении армян из Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В документе подчеркивается, что необоснованные претензии Нидерландов к Азербайджану неприемлемы. "Вместо обвинений, Нидерланды должны выполнить свои обязательства по деколонизации в морских территориях, таких как Бонэр, Саба, Аруба, и другие, в соответствии с Уставом ООН", - отмечается в заявлении.

Община подчеркивает, что армяне покинули Карабах добровольно, отказавшись от реинтеграции и гражданства, предложенных правительством Азербайджана.

"Игнорирование судьбы азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана, при этом фокусируясь лишь на этнических армянах, является дискриминацией. Нидерланды, которые сами не выполняют обязательства по деколонизации, не могут поучать Азербайджан в вопросах прав человека. Мы требуем прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана и уважать права западных азербайджанцев на безопасное возвращение", — говорится в заявлении.