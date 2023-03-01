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Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС

Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС Община Западного Азербайджана направила письмо президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю с призывом оказать поддержку в мирном, безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении.
Внутренняя политика
1 марта 2023 г. 13:34
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС

Община Западного Азербайджана направила письмо президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю с призывом оказать поддержку в мирном, безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Об этом Report сообщили в общине.

Община обратилась с просьбой о том, чтобы миссия ЕС в Армении осуществляла меры по построению доверия, чтобы содействовать этому.

Приветствуя усилия ЕС по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, для установления прочного мира в регионе необходимо также возвращение в свои дома изгнанных из Армении азербайджанцев.

Община призвала помочь в создании условий для посещения представителями западного Азербайджана своих домов, кладбищ, святынь и памятников культуры.

Западные азербайджанцы выразили готовность сотрудничать с миссией ЕС в Армении по вопросам прав человека, защиты гражданских лиц и гуманитарные вопросам.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentinə məktub göndərib

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