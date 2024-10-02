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Община: Требуем от Армении уважать право на возвращение западных азербайджанцев

Община: Требуем от Армении уважать право на возвращение западных азербайджанцев Община Западного Азербайджана решительно осуждает искажение заявлений азербайджанской стороны относительно права изгнанных со своей родины западных азербайджанцев на возвращение на свои исторические земли, а также расистские взгляды спикера парламента Арм
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 09:29
Община: Требуем от Армении уважать право на возвращение западных азербайджанцев

Община Западного Азербайджана решительно осуждает искажение заявлений азербайджанской стороны относительно права изгнанных со своей родины западных азербайджанцев на возвращение на свои исторические земли, а также расистские взгляды спикера парламента Армении Алена Симоняна.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В заявлении также отмечено, что право на возвращение, подчеркнутое в выступлении азербайджанской стороны, является неотъемлемой частью международного права и фундаментальных прав человека, а выражения Симоняна об отправке азербайджанцев на Горный Алтай во имя "поиска своей исторической родины" еще раз свидетельствует о преобладании идеологии расизма в руководящих кругах Армении.

"Выступление Симоняна является попыткой сорвать мирный процесс и подорвать право на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении. Как община Западного Азербайджана, мы требуем, чтобы Армения воздержалась от подобной расистской риторики и уважала право западных азербайджанцев на возвращение", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Community: 'We demand that Armenia respect right of return of Western Azerbaijanis'
Версия на азербайджанском языке İcma: Ermənistandan Qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququna hörmətlə yanaşmağı tələb edirik

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