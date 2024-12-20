Община потребовала от Армении уважать право азербайджанцев на возвращение
Община Западного Азербайджана (ОЗА) потребовала от правительства Армении уважать право азербайджанцев на возвращение, немедленно прекратить политику вооружения и исключить территориальные претензии из своих основных документов.
Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном ОЗА заявлении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Armenpress 19 декабря 2024 года высказал ряд не соответствующих действительности мнений касательно двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном и вопроса Западного Азербайджана.
Община утверждает, что попытка армянского премьер-министра представить вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину как территориальную претензию и его возражение против выражения "Западный Азербайджан" не имеют под собой никакого основания.
ОЗА отмечает, что работает над достижением цели возвращения мирным путем, в рамках уважения норм и принципов международного права, включая территориальную целостность и суверенитет государств.
Община подчеркивает, что официально обратилась к правительству Армении с предложением диалога, что показывает мирное намерение западных азербайджанцев, однако правительство Армении оставило данное предложение без ответа.