Община потребовала от Армении уважать право азербайджанцев на возвращение

Община потребовала от Армении уважать право азербайджанцев на возвращение

Община потребовала от Армении уважать право азербайджанцев на возвращение

Община Западного Азербайджана (ОЗА) потребовала от правительства Армении уважать право азербайджанцев на возвращение, немедленно прекратить политику вооружения и исключить территориальные претензии из своих основных документов.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном ОЗА заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Armenpress 19 декабря 2024 года высказал ряд не соответствующих действительности мнений касательно двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном и вопроса Западного Азербайджана.

Община утверждает, что попытка армянского премьер-министра представить вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину как территориальную претензию и его возражение против выражения "Западный Азербайджан" не имеют под собой никакого основания.

ОЗА отмечает, что работает над достижением цели возвращения мирным путем, в рамках уважения норм и принципов международного права, включая территориальную целостность и суверенитет государств.

Община подчеркивает, что официально обратилась к правительству Армении с предложением диалога, что показывает мирное намерение западных азербайджанцев, однако правительство Армении оставило данное предложение без ответа.