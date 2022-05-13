Общее руководство деятельностью TƏBIB будет осуществлять Наблюдательный совет

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью TƏBIB был создан Наблюдательный совет, состоящий из председателя и четырех других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом Азербайджана.

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью TƏBIB был создан Наблюдательный совет, состоящий из председателя и четырех других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе, подписанном президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в состав Наблюдательного совета TƏBIB войдут председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (в качестве председателя), заместитель министра здравоохранения Азербайджана, заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана, заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и председатель Профсоюза работников здравоохранения.

Текущее руководство деятельностью TƏBİB осуществляется исполнительным директором и его 3 заместителями, назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Наблюдательным советом TƏBIB. В соответствии с частью 2 настоящего Указа управление и контроль за деятельностью медицинских учреждений, входящих в государственную систему здравоохранения, подведомственную TƏBİB, осуществляет TƏBİB.