Обращение к проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

В связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проводимыми азербайджанской армией в Карабахском регионе с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, было сделано обращение к проживающим в регионе жителям а

В связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проводимыми азербайджанской армией в Карабахском регионе с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, было сделано обращение к проживающим в регионе жителям армянского происхождения.

Как сообщает Report, обращение было издано на азербайджанском, русском и армянском языках и опубликовано в виде листовок.

В обращении говорится:

"Вооруженные Силы Азербайджана осуществляют мероприятия по разоружению незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха. Цель этих мероприятий - положить конец 30-летнему разграблению этого региона так называемым режимом и принести свободу, справедливость, мир и процветание людям, живущим там.

Будьте уверены, что ваша жизнь очень ценна для Азербайджанского государства. Поэтому при реализации мероприятий держитесь подальше от воинских частей, объектов, военной техники и всех административных зданий, где осуществляет свою деятельность незаконный режим. Не подчиняйтесь никаким приказам и указаниям незаконной военной хунты. Не носите военную форму и не носите с собой оружие. Это может сделать вас законной целью. Не выходите из домов, где вы живете, оставайтесь там в безопасности.

Азербайджанский солдат – спаситель! Он идет спасти вас от рабства военной хунты!

Азербайджан – многонациональная страна, где проживают около 30 этнических групп. Вам на протяжении многих лет преподносили совсем иную картину, но будьте уверены, что в этой стране защищены права граждан, независимо от их языка, религии и этнической принадлежности, и люди живут в мире. И вы можете жить в условиях комфорта и благополучия, как они! Так что, если среди вас есть воюющие, остановитесь и подумайте об этом. Вы поднимаете оружие против собственного государства – Азербайджанской Республики. Это неправильный, опасный для вашей жизни путь. Если вы находитесь на боевых постах, как можно скорее уйдите оттуда. Избавьтесь от военной формы и сложите оружие. Азербайджанские солдаты никогда не стреляют в мирных жителей.

За ваш счет разбогатели и обнаглели руководство Армении и те, кто стоит во главе ее марионеточного режима в Карабахе. Они имеют большие богатства в зарубежных странах и не думают о своем будущем. Вот почему они прячутся и приносят вас в жертву ради своих личных амбиций. Армянский народ уже хорошо знает своих внутренних врагов. Мы не должны быть врагами из-за этих политических игроков, азербайджанская армия не враг вам, она никогда не причинит вам вред. Она пришла спасти вас от преступников. Не сопротивляйтесь, Азербайджанское государство гарантирует вашу безопасность.

Ваша безопасность – лучшее решение для вас. Не верьте ложным обещаниям незаконного режима. Они 30 лет вам давали только обещания, а сами сидели в удобных креслах, разворовывали деньги, предназначавшиеся простым людям, и строили себе благополучную жизнь. И теперь они прячутся за вами. Сегодня молодые люди, поверившие в их лож и взявшие в руки оружие, — ваши дети. Сверните их от неверного пути, защитите их жизни.

Если вы хотите жить в безопасности, очистите свое окружение от частей армянской армии, сопротивляйтесь, чтобы они возвратились в Армению. Заставьте незаконные военные формирования сложить оружие и не оказывать сопротивления. Присутствию незаконных вооруженных формирований и преступников в Карабахе должен быть положен конец. Мы знаем, что вы также желаете положить конец угнетению, страху и неопределенности. Работайте ради реализации этой мечты, мира, процветания и сосуществования.

В Карабахе не останется ни одного незаконного военного, все они будут разоружены. Если вас завербовали в незаконные вооруженные формирования, вспомните 44-дневную войну и поймите, что сопротивление азербайджанской армии бессмысленно. Сложите оружие и сдавайтесь. Сейчас настало время поставить разум выше эмоций.

Будьте осторожны, не верьте призывам представителей незаконного режима, не выполняйте их указаний. Еда и другие предметы первой необходимости будут доставлены вам в кратчайшие сроки. Те, кому нужна помощь, могут обратиться к азербайджанским военным. Они сделают все возможное, чтобы решить ваши проблемы.

Азербайджан желает вам жить в мире и процветании. Для этого он нейтрализует военную хунту, которая держит вас в страхе уже почти 30 лет. Ваши дети должны жить на этих землях не с оружием, а своим трудом. Эти земли должны процветать, люди должны быть счастливы. Боритесь за свое счастье, а не за чужие интересы. Вам предлагается безопасная и достойная жизнь, комфортное проживание в собственном доме с родными, экономическое возрождение и социальное процветание. Не верьте лживым обещаниям тех, кто построил себе комфортную жизнь в чужих странах, не позволяйте им обмануть вас, использовать вас как инструмент. Вы заслуживаете более достойной жизни как гражданин Азербайджана!

Преступный режим призывает вас и ваших родственников воевать с азербайджанскими солдатами, но членов своих семей они вывозят разными способами из Карабаха. Спасите своих детей от бессмысленной смерти. Азербайджан желает вам дружбы и мира. Не верьте лживым обещаниям кого-либо, или какой-либо зарубежной страны. Гарантию безопасности вам дает Азербайджанское государство. Как и другие жители нашей страны, вы должны жить в мире и благополучии.

Пропаганда, проводимая Арменией, и преступным режимом в Карабахе создали среди армянского населения такой представление, что якобы Азербайджан хочет провести политику этнической чистки и изгнать армян из Карабаха. Если бы было такое намерение, Азербайджан не остановил бы войну в ноябре 2020 года. В то время никакая сила не смогла бы предотвратить Марш Победы Азербайджанской Армии. Но Азербайджанское государство выбрало мир и протянуло руку дружбы народам, живущим в Карабахе. Потому что Азербайджан – страна, где многие народы живут дружно. Мы уверены, что мир и сосуществование между людьми возможны. Вам также необходимо принять эту истину и присоединиться к новой прекрасной жизни в качестве граждан этой страны.

После того, как земли были освобождены от оккупации, все пришли в ужас от вида разрушенных городов и деревень. Руководители так называемого режима, которые в течение многих лет разбогатели за счет денег, собранных для вас, не только не ограничились грабежом, но даже не сделали ничего для улучшения условий жизни простых людей, проживающих в этом регионе. В противном случае вы жили бы в хороших домах и имели бы безопасную жизнь.

Азербайджанское государство последние 3 года восстанавливает города и села Карабаха, создает новую современную инфраструктуру. Ярким примером тому являются крупные строительные работы, проведенные в Шуше, Лачыне, Физули, Забухе, Агали и других местах. Вместе мы способны возродить Карабах. Мы хотим, чтобы вы приняли участие в этом процессе. Сейчас не время для оружия, войны, конфликтов. Сейчас время строительства и мира.

На протяжении многих лет Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян и их окружение накапливали богатства и сколачивали состояние, обманывая, эксплуатируя и отправляя вас на смерть. Каждый раз, когда ситуация становилась напряженной, они умывали руки и оставляли вас лицом к лицу с вашей горькой судьбой. Вы ушли под крыло так называемого режима, созданного этими преступниками, а не в сильного, развивающегося государства Азербайджан, обеспечивающего процветание, безопасность и мир своим гражданам.

Те, кто давал вам пустые обещания, как обычно, снова сбежали и спрятались. Сейчас настало время испытания, настал момент исторического выбора. Сделайте правильный выбор!"