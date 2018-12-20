Обнародованы официальные праздничные дни в Азербайджане в 2019 году - СПИСОК

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы официальные праздничные дни в Азербайджане в 2019 году.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов 19 декабря подписал соответствующее распоряжение.

В распоряжении говорится, что на основании части 2 указа президента Азербайджанской Республики от 18 декабря 2006 года "О применении закона Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики" от 8 декабря 2006 года праздничными днями в Новруз байрамы будут считаться 20, 21, 22, 23, 24 марта 2019 года, в Рамазан байрамы - 5, 6 июня, Гурбан байрамы - 12, 13 августа. Указанные дни считаются нерабочими.