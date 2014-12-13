Обнародованы детали вопросов, обсужденных во время диалога правительства и оппозиции

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "На встрече обсуждались вопросы политических заключенных, пропорциональной избирательной системы, финансирования партий. Было отмечено, что подобные встречи необходимо продолжить. Мы ожидаем результатов встречи. Мы дадим оценку вопросам в зависимости от результатов встречи".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА) Мирмахмуд Миралиоглы, говоря об итогах встречи между председателями ряда оппозиционных партий и заведующим отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента (АП) Али Гасановым, заместитель начальника отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Таиром Сулеймановым и заведующим сектором данного отдела Эльманом Пашаевым.
Он отметил, что встреча окажет положительное влияние на все вопросы: "В любом случае, со временем все прояснится. Еще рано говорить что-то об очередной встрече. Это будет зависеть от реализации предложений, озвученных на данной встрече".
Отметим, что во встрече приняли участие председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглы, председатель Либерально-демократической партии Азербайджана (ЛДПА) Фуад Алиев, председатель партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА) Мирмахмуд Миралиоглы, председатель Партии "Великое возрождение" (ПВВ) Фазиль Мустафа, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Зохраб Абдуллаев, председатель Партии граждан и развития (ПГР) Али Алиев, председатель Партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, председатель Партии "Умид" Игбал Агазаде, председатель Партии единства Таир Керимли, председатель Партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, председатель Партии национальной независимости Азербайджана (
İlkin PirəliАвтор новости
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