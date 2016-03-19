​Обнародовано количество лиц, принявших гражданство Азербайджана за последние 7 лет

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году 885 лицам был продлен срок пребывания на территории Азербайджана, 53 200 лицам и иммигрировавшим вместе с ними детям, не достигшим 18 лет, выданы разрешения на временное, 2 640 лицам - на постоянное проживание в стране. Как передает Report, об этом сообщает начальник Государственной миграционной службы Фирудин Набиев в статье, опубликованной на сайте АЗЕРТАДЖ.

Начальник Службы отметил, что с 2008 года гражданство Азербайджана приняли 1 434 человека: "За этот период признана принадлежность к гражданству Азербайджана 36 467 лиц и соответствующие органы выдали им документы, подтверждающие их азербайджанское гражданство".

По словам Ф.Набиева, в прошлом году установлены случаи нарушения требований административного законодательства со стороны 26 567 иностранцев или лиц, не имеющих гражданства, и в отношении них приняты соответствующие меры: "В прошлом году поступило 105 550 обращений от иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, связанных с продлением срока пребывания на территории страны, выдачей разрешения на временное или постоянное проживание, получение, отказ, восстановление гражданства, определение гражданской принадлежности и статуса беженца, выдачей разрешения на осуществление трудовой деятельности и продлением сроков имеющихся разрешений. Каждое из обращений было рассмотрено в отдельности в соответствии с требованиями законодательства страны и приняты соответствующие решения".

Он также напомнил, что за прошлый год 670 326 иностранцев зарегистрированы по месту жительства.

Отметим, что сегодня исполняется 9 лет со дня создания Государственной миграционной службы.