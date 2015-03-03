​Обнародовано число женщин-заместителей глав районных исполнительных комитетов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Анализ показывает, что необразованные и зависимые в экономическом плане женщины более подвержены бытовому насилию". Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в своем выступлении на конференции на тему "Гендерные аспекты выбора профессии молодежью".

По ее словам, повышение общественной активности женщин, пропаганда их участия в экономической и социальной жизни находится в центре внимания правительства: "Общество состоит не только из мужчин. Женщины, составляющие 50,2% населения страны, не могут остаться в стороне от процесса государственного строительства. Мы являемся свидетелями активного участия женщин в принятии решений и управлении в исламском мире. В этих странах есть и министры-женщины, и послы, и дипломаты. Это свидетельствует о развитии мусульманских стран".

И.Гусейнова отметила, что до 2012 года из 85 глав районных исполнительных комитетов всего лишь у 35 заместителями являлись женщины: "В 2014 году этот показатель вырос до 78. Удельный вес женщин, занятых на государственной службе, вырос до 28%. На сегодняшний день женщины трудятся во всех сферах экономики страны. Удельный вес женщин-предпринимателей достиг 19%. Наряду с этим, нас волнует вопрос продолжения образования девушек, обеспечение гендерного баланса в выборе ими профессий и специальностей".