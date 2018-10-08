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    Обнародовано число заключенных, носящих электронные браслеты в Азербайджане

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане более 230 заключенных носят электронные браслеты, отбывая определенные наказания, и Центр электронного мониторинга осуществляет беспрерывный действенный контроль над ними.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

    Было отмечено, что применение электронных браслетов к лицам, которые судом осуждены условно или досрочно освобождены, создает возможность организовать контроль над эффективным исполнением наказания.

    Было отмечено, что с этой целью в службе пробации министерства юстиции осуществляет деятельность Центр электронного мониторинга, оснащенный современным оборудованием. 

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