Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано число решений, вынесенных Конституционным судом Азербайджана со дня начала деятельности по сегодняшний день.
Как сообщает Report, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев заявил, что с начала деятельности по сегодняшний день Пленум Конституционного суда вынес в целом 336 решений.
Помимо этого, Конституционный суд вынес 75 определений: "Эти решения служат обеспечению верховенства конституции, защите прав и свобод человека и восстановлению нарушенных прав".
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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