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Обнародовано число кандидатов в депутаты Милли Меджлиса

​Обнародовано число кандидатов в депутаты Милли Меджлиса
Выборы в Милли Меджлис пройдут в Азербайджане завтра, 9 февраля
© Report/Firudin Səlimov

Число кандидатов в депутаты Милли Меджлиса составляет 1314 человек.

Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, для участия в парламентских выборах обратился 2431 человек: "Из 1637 зарегистрированных кандидатов 321 отозвал свою кандидатуру в депутаты, кандидатура в депутаты двух человек была ликвидирована. В настоящее время число кандидатов в депутаты составляет 1314 человек", - сказал М.Панахов. 

Выборы в Милли Меджлис пройдут в Азербайджане завтра, 9 февраля. 

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