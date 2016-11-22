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    Обнародована сумма средств, выделенных из госбюджета Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев

    Сумма средств увеличена

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В следующем году Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев  из государственного бюджета будет выделено 2 198 896 манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017-й год". 

    Эта цифра в 2016 году составила 1 946 275 манатов. По сравнению с текущим годом сумма выделенных средств в следующем году будет больше на 252 621 манат. 

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