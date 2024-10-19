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Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса Обнародована ​​повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 22 октября.
Внутренняя политика
19 октября 2024 г. 12:01
Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована ​​повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 22 октября.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку заседания включено 19 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О государственной пошлине" (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О туризме" (третье чтение), проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение) и др.

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Версия на английском языке 19 issues on table at next meeting of Azerbaijani parliament
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

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