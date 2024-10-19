Обнародована ​​повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована ​​повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 22 октября.

Обнародована ​​повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 22 октября.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку заседания включено 19 вопросов.

Парламентарии обсудят проект закона о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон "О государственной пошлине" (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О туризме" (третье чтение), проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение) и др.