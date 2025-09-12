Обнародована ​​численность населения Азербайджана

На 1 августа 2025 года численность населения Азербайджана составила 10 млн 245 тыс. 543 человек, что на 20 654 человека (на 0,2%) больше по сравнению с началом года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 54,4% населения страны проживает в городах, 45,6% - в сельской местности.

Среди населения 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.