Обнародована численность населения Азербайджана
Внутренняя политика
- 12 сентября, 2025
- 11:14
На 1 августа 2025 года численность населения Азербайджана составила 10 млн 245 тыс. 543 человек, что на 20 654 человека (на 0,2%) больше по сравнению с началом года.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 54,4% населения страны проживает в городах, 45,6% - в сельской местности.
Среди населения 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.
