    Обнародована ​​численность населения Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 11:14
    Обнародована ​​численность населения Азербайджана

    На 1 августа 2025 года численность населения Азербайджана составила 10 млн 245 тыс. 543 человек, что на 20 654 человека (на 0,2%) больше по сравнению с началом года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 54,4% населения страны проживает в городах, 45,6% - в сельской местности.

    Среди населения 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.

    Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb
    Azerbaijan's population statistics revealed

