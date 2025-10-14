Обнародована численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 24 тыс. 611 человек или 0,24%.

Как сообщает Report, информацию распространил Государственный комитет статистики.

Численность населения страны на 1 сентября текущего года составила 10 млн 249 тыс. 500 человек.

54,4 процента населения составляют городские жители, 45,6 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, 50,2 процента - женщины.