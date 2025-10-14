Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Обнародована численность населения Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 15:36
    Обнародована численность населения Азербайджана

    Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 24 тыс. 611 человек или 0,24%.

    Как сообщает Report, информацию распространил Государственный комитет статистики.

    Численность населения страны на 1 сентября текущего года составила 10 млн 249 тыс. 500 человек.

    54,4 процента населения составляют городские жители, 45,6 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, 50,2 процента - женщины.

    численность населения Азербайджан Госкомстат
    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

    Последние новости

    15:38

    BP подписала три новых контракта по проекту компрессорной станции "Шахдениз"

    Энергетика
    15:36

    Обнародована численность населения Азербайджана

    Внутренняя политика
    15:29
    Фото

    В селе Шушакенд 27 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:21
    Фото

    Официальные лица Азербайджана, Ирана и РФ ознакомились с инфраструктурой коридора Север-Юг

    Внутренняя политика
    15:02

    В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мяса

    Другие страны
    15:00

    Вагит Алекперов проинформировал Токаева об освоении месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар"

    Энергетика
    14:56

    ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

    Милли Меджлис
    14:55

    Азербайджан может присоединиться к конвенции по морским средствам навигации

    Милли Меджлис
    14:51
    Фото

    Новым жителям села Тезебина вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей