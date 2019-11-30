Обнародован список зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах

Завершен один из основных этапов избирательного процесса – регистрация избирателей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

Он отметил, что будут избраны 15156 членов в 1606 муниципалитетов: "Поступило свыше 42 тысяч обращений для участия в муниципальных выборах".

M.Панахов заявил, что около 50-60 кандидатов отозвали свои кандидатуры, не пожелав включения своих имен в список кандидатов: "Будут зарегистрированы более 41 800 кандидатов. В случае отказа какого-либо кандидата должно быть официальное обращение".