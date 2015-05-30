Обнародован список приема граждан министрами на июнь - СПИСОК

30 мая, 2015 16:47

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти Азербайджана на июнь 2015 года. Как сообщает Report, обращения граждан должны находиться в компетенции органов центральной исполнительной власти. Орган центральной исполнительной власти Приемный день Город, где состоится прием Прием ведется для жителей следующих городов и районов: Эльман Мехтиев,

председатель Государственного фонда социальной защиты 2 июня Гах Гах, Шеки, Балакян, Загатала, Огуз Октай Ширалиев,

министр здравоохранения 16 июня Исмаиллы Исмаиллы, Габала, Гёйчай, Шамахы, Агдаш Арзу Рагимов,

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

18 июня Лерик Лерик, Лянкяран, Астара Закир Гаралов,

генеральный прокурор 19 июня Масаллы Масаллы, Лянкяран, Лерик, Астара, Ярдымлы Гусейнгулу Багиров,

министр экологии и природных ресурсов 19 июня Загатала Загатала, Шеки, Гах, Балакян Фикрет Мамедов,

министр юстиции 19 июня Исмаиллы Исмаиллы, Габала, Гёйчай Шахин Мустафаев,

министр экономики и промышленности 19 июня Шамахы Шамахы, Гобустан, Исмаиллы Гейдар Асадов,

министр сельского хозяйства

19 июня Имишли Имишли, Физули, Бейлаган, Ходжавенд Зия Мамедов,

министр транспорта 19 июня Шемкир Шемкир, Товуз, Газах Али Аббасов,

министр связи и высоких технологий 19 июня Евлах Евлах, Барда, Тертер, Агдам, Ходжалы Хиджран Гусейнова,

председатель госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей 19 июня Зардаб Зардаб, Мингячевир, Евлах, Агдаш, Уджар, Кюрдамир, Имишли, Бейлаган, Ходжавенд Керем Гасанов,

председатель Госкомитета по имущественным вопросам 19 июня Дашкесан Дашкесан, Гянджа, Гёйгёль, Самух, Кельбаджар Малейка Аббасзаде,

председатель Государственной комиссии по приему студентов 19 июня Ярдымлы Ярдымлы, Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы, Джалилабад, Билясувар Мубариз Гурбанлы,

председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами

23 июня Товуз Товуз, Агстафа, Газах Абульфаз Гараев,

министр культуры и туризма 24 июня Нефтчала Нефтчала, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Билясувар Айдын Алиев,

председатель Государственного таможенного комитета

24 июня Газах Газах, Агстафа, Товуз Салим Муслимов,

министр труда и соцзащиты населения 25 июня Габала Габала, Шеки, Огуз, Балакян, Загатала, Гах Рамиль Усубов,

министр внутренних дел 27 июня Губа Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы Кямаледдин Гейдаров,

министр по чрезвычайным ситуациям 30 июня Гёйчай Гёйчай, Кюрдамир, Уджар, Зардаб Микаил Джаббаров,

министр образования 30 июня Гёйгёль Гёйгёль, Гянджа, Нафталан, Самух, Дашкесан, Горанбой Фазиль Мамедов,

министр налогов 30 июня Хызы Хызы, Сиязань, Абшерон