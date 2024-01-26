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Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан на февраль

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан на февраль Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на февраль 2024 года.
Внутренняя политика
26 января 2024 г. 19:32
Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан на февраль

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на февраль 2024 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо

День приема

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

1

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

2

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

5

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

6

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

6

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

8

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

9,16,23

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

9,22

Отдел по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

12

Меджидов Талят Тахир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

13

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

15

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

16

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

19

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

23

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

23

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

26

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

27

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район

28

* * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

29

Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində fevral ayında qəbul cədvəli açıqlanıb

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