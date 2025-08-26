Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур на сентябрь.

Как сообщает Report, прием граждан начинается в установленные дни в 10:00.