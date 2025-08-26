Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур на сентябрь.
Как сообщает Report, прием граждан начинается в установленные дни в 10:00.
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
1.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Нафталан
|
Нафталан, Гянджа, Геранбой, Самух, Гёйгёль, Дашкесан, Ходжалы, Кяльбаджар
|
04
|
2.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Уджар
|
Уджар, Кюрдамир, Гёйчай, Агдаш
|
04
|
3.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Агдаш
|
Агдаш, Гёйчай
|
05
|
4.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Огуз
|
Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Габала
|
05
|
5.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Самух
|
Самух, Гянджа, Шамкир, Гёйгёль, Дашкесан, Геранбой, Нафталан
|
12
|
6.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Шамкир
|
Шамкир, Гёйгёль
|
12
|
7.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань
|
12
|
8.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Шамахы
|
Шамахы, Гобустан
|
12
|
9.
|
Ильхам Мирзалиев
председатель ОАО «Азеристиликтеджхизат»
|
Мингячевир
|
Мингячевир, Евлах
|
12
|
10.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Гёйчай
|
Гёйчай, Агдаш
|
12
|
11.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Шабран
|
Шабран, Хачмаз, Губа, Гусар, Сиязань
|
15
|
12.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
16
|
13.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Агсу
|
Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан
|
18
|
14.
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
19
|
15.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Нафталан
|
Нафталан, Геранбой, Ходжалы
|
19
|
16.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Огуз
|
Огуз, Шеки, Габала
|
19
|
17.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала
|
19
|
18.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Кюрдамир
|
Кюрдамир, Уджар, Зардаб
|
25
|
19.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Гядабей
|
Гядабей, Шамкир, Товуз, Агстафа, Газах
|
26
|
20.
|
Анар Алиев
министр труда и социальной защиты населения
|
Барда
|
Барда, Тертер
|
26
|
21.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
26
|
22.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Шабран
|
26
|
23.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Гянджа
|
Гянджа, Самух, Кяльбаджар
|
26
|
24.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Джалилабад
|
Джалилабад, Масаллы, Ярдымлы
|
29
|
25.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
30
|
26.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Губа
|
Губа, Гусар, Хачмаз
|
30