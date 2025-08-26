О нас

Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь

Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь
Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 14:44
Обнародован график приема граждан членами правительства на сентябрь

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур на сентябрь.

Как сообщает Report, прием граждан начинается в установленные дни в 10:00.

П/н

Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры

Город, район, где проводится прием

Охваченные города и районы

День приема

1.

Вилаят Эйвазов

министр внутренних дел

Нафталан

Нафталан, Гянджа, Геранбой, Самух, Гёйгёль, Дашкесан, Ходжалы, Кяльбаджар

04

2.

Шахин Багиров

председатель Государственного таможенного комитета

Уджар

Уджар, Кюрдамир, Гёйчай, Агдаш

04

3.

Фарид Гаибов

министр молодежи и спорта

Агдаш

Агдаш, Гёйчай

05

4.

Анар Гулиев

председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Огуз

Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Габала

05

5.

Парвиз Шахбазов

министр энергетики

Самух

Самух, Гянджа, Шамкир, Гёйгёль, Дашкесан, Геранбой, Нафталан

12

6.

Микаил Джаббаров

министр экономики

Шамкир

Шамкир, Гёйгёль

12

7.

Меджнун Мамедов

министр сельского хозяйства

Гусар

Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань

12

8.

Бахар Мурадова

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

Шамахы

Шамахы, Гобустан

12

9.

Ильхам Мирзалиев

председатель ОАО «Азеристиликтеджхизат»

Мингячевир

Мингячевир, Евлах

12

10.

Азер Мамедов

генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»

Гёйчай

Гёйчай, Агдаш

12

11.

Рамин Мамедов

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

Шабран

Шабран, Хачмаз, Губа, Гусар, Сиязань

15

12.

Кямран Алиев

генеральный прокурор

Нахчыван

Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

16

13.

Мурсал Ибрагимов

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

Агсу

Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан

18

14.

Фарид Ахмедов

министр юстиции

Нахчыван

Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

19

15.

Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям

Нафталан

Нафталан, Геранбой, Ходжалы

19

16.

Рашад Набиев

министр цифрового развития и транспорта

Огуз

Огуз, Шеки, Габала

19

17.

Гошгар Тахмазли

председатель Агентства продовольственной безопасности

Гаджигабул

Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала

19

18.

Заур Алиев

председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования

Кюрдамир

Кюрдамир, Уджар, Зардаб

25

19.

Эмин Амруллаев

министр науки и образования

Гядабей

Гядабей, Шамкир, Товуз, Агстафа, Газах

26

20.

Анар Алиев

министр труда и социальной защиты населения

Барда

Барда, Тертер

26

21.

Салех Мамедов

председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Гаджигабул

Гаджигабул, Ширван

26

22.

Заур Микаилов

председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Хачмаз

Хачмаз, Шабран

26

23.

Вугар Ахмедов

председатель ОАО «Азеришыг»

Гянджа

Гянджа, Самух, Кяльбаджар

26

24.

Рамин Мамедов

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

Джалилабад

Джалилабад, Масаллы, Ярдымлы

29

25.

Адиль Керимли

министр культуры

Нахчыван

Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

30

26.

Ровшан Рзаев

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Губа

Губа, Гусар, Хачмаз

30
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hökumət üzvlərinin sentyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi