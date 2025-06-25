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Обнародован график приема граждан членами правительства на июль

Обнародован график приема граждан членами правительства на июль Обнародован график приема граждан членами правительства на июль - СПИСОК
Внутренняя политика
25 июня 2025 г. 11:31
Обнародован график приема граждан членами правительства на июль

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июле 2025 года.

Как сообщает Report, прием граждан в указанные дни начинается в 10:00.

П/н

Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры

Город, район, где проводится прием

Охваченные города и районы

День приема

1.

Фарид Гаибов

министр молодежи и спорта

Габала

Габала, Огуз

02

2.

Азер Мамедов

генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»

Шабран

Шабран, Хачмаз

03

3.

Кямран Алиев

генеральный прокурор

Ярдымлы

Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад

04
4.

Анар Гулиев

председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Ширван

Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Билясувар

04
5.

Гошгар Тахмазли

председатель Агентства продовольственной безопасности

Абшерон

Абшерон, Сумгайыт, Губадлы, Зангилан

04
6.

Фарид Ахмедов

министр юстиции

Губа

Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы

11
7.

Микаил Джаббаров

министр экономики

Шеки

Шеки, Огуз

11
8.

Адиль Керимли

министр культуры

Лерик

Лерик, Лянкяран, Астара, Масаллы, Ярдымлы, Джалилабад

11
9.

Бахар Мурадова

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

Балакен

Балакен, Загатала

11
10.

Рамин Мамедов

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

Агсу

Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан

14
11.

Кямран Алиев

генеральный прокурор

Загатала

Загатала, Шеки, Гах, Балакен

18
12.

Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям

Гядабей

Гядабей, Шамкир

18
13.

Мурсал Ибрагимов

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

Гёйгёль

Гёйгёль, Гянджа, Самух, Дашкесан, Геранбой, Нафталан, Ходжалы, Кяльбаджар

18
14.

Салех Мамедов

председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Хачмаз

Хачмаз, Шабран

18
15.

Заур Алиев

председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования

Огуз

Огуз, Габала, Исмаиллы

18
16.

Вугар Ахмедов

председатель ОАО «Азеришыг»

Лерик

Лерик, Лянкяран

18
17.

Ровшан Рзаев

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Агдам (поселок Гузанлы)

Агдам, Агджабеди, Лачин

21
18.

Парвиз Шахбазов

министр энергетики

Исмаиллы

Исмаиллы, Шеки, Огуз, Габала, Агсу, Шамахы

22
19.

Ильхам Мирзалиев

председатель ОАО «Азеристиликтеджхизат»

Тертер

Тертер, Барда

22
20.

Эмин Амруллаев

министр науки и образования

Огуз

Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Габала

25
21.

Анар Алиев

министр труда и социальной защиты населения

Дашкесан

Дашкесан, Гёйгёль

25
22.

Меджнун Мамедов

министр сельского хозяйства

Габала

Габала, Шеки, Огуз, Гах, Загатала, Балакен

25
23.

Рашад Набиев

министр цифрового развития и транспорта

Физули (город Горадиз)

Физули, Бейляган, Имишли, Ходжавенд

25
24.

Шахин Багиров

председатель Государственного таможенного комитета

Сиязань

Сиязань, Шабран, Хачмаз, Хызы

25
25.

Заур Микаилов

председатель Государственного агентства водных ресурсов

Хызы

Хызы, Сиязань

25
26.

Вилаят Эйвазов

Министр внутренних дел

Астара

Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Ярдымлы

30
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