Обнародован график приема граждан членами правительства на июль

Обнародован график приема граждан членами правительства на июль - СПИСОК

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июле 2025 года.

Как сообщает Report, прием граждан в указанные дни начинается в 10:00.