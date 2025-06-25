Обнародован график приема граждан членами правительства на июль

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июле 2025 года.
Как сообщает Report, прием граждан в указанные дни начинается в 10:00.
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
1.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Габала
|
Габала, Огуз
|
02
|
2.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Шабран
|
Шабран, Хачмаз
|
03
|
3.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Ярдымлы
|
Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад
|
04
|4.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Ширван
|
Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Билясувар
|
04
|5.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Абшерон
|
Абшерон, Сумгайыт, Губадлы, Зангилан
|
04
|6.
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Губа
|
Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы
|
11
|7.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Шеки
|
Шеки, Огуз
|
11
|8.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Лерик
|
Лерик, Лянкяран, Астара, Масаллы, Ярдымлы, Джалилабад
|
11
|9.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Балакен
|
Балакен, Загатала
|
11
|10.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Агсу
|
Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан
|
14
|11.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Загатала
|
Загатала, Шеки, Гах, Балакен
|
18
|12.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Гядабей
|
Гядабей, Шамкир
|
18
|13.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Гёйгёль
|
Гёйгёль, Гянджа, Самух, Дашкесан, Геранбой, Нафталан, Ходжалы, Кяльбаджар
|
18
|14.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Шабран
|
18
|15.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Огуз
|
Огуз, Габала, Исмаиллы
|
18
|16.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Лерик
|
Лерик, Лянкяран
|
18
|17.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Агдам (поселок Гузанлы)
|
Агдам, Агджабеди, Лачин
|
21
|18.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Шеки, Огуз, Габала, Агсу, Шамахы
|
22
|19.
|
Ильхам Мирзалиев
председатель ОАО «Азеристиликтеджхизат»
|
Тертер
|
Тертер, Барда
|
22
|20.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Огуз
|
Огуз, Шеки, Гах, Загатала, Балакен, Габала
|
25
|21.
|
Анар Алиев
министр труда и социальной защиты населения
|
Дашкесан
|
Дашкесан, Гёйгёль
|
25
|22.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Габала
|
Габала, Шеки, Огуз, Гах, Загатала, Балакен
|
25
|23.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Физули (город Горадиз)
|
Физули, Бейляган, Имишли, Ходжавенд
|
25
|24.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Сиязань
|
Сиязань, Шабран, Хачмаз, Хызы
|
25
|25.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
25
|26.
|
Вилаят Эйвазов
Министр внутренних дел
|
Астара
|
Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Ярдымлы
|
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