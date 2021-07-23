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Объем валютных резервов составляет 52 млрд долларов, а у Армении - 1 млрд

Объем валютных резервов составляет 52 млрд долларов, а у Армении - 1 млрд "Положительное сальдо нашей внешней торговли составляет 3,4 миллиарда долларов, только за 6 месяцев. Если и дальше так пойдет, то до конца года положительное сальдо составит примерно 6-7 миллиардов долларов. В большинстве стран мира сальдо – отрицательное
Внутренняя политика
23 июля 2021 г. 06:01
Объем валютных резервов составляет 52 млрд долларов, а у Армении - 1 млрд

"Положительное сальдо нашей внешней торговли составляет 3,4 миллиарда долларов, только за 6 месяцев. Если и дальше так пойдет, то до конца года положительное сальдо составит примерно 6-7 миллиардов долларов. В большинстве стран мира сальдо – отрицательное, то есть, они больше импортируют, чем экспортируют. Поэтому это влияет на курс валюты, страны набирают долги".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"В развитых странах внешний долг составляет 100, а порой 120 процентов их валового внутреннего продукта, 50 процентов считается позитивным явлением. В Азербайджане же он составляет 19 процентов и будет еще меньше, потому что я дал указание с каждым годом уменьшать долг. Конечно, я не хочу сейчас сравнивать Армению и Азербайджан. Разница здесь как между небом и землей. Однако Армения сегодня задыхается во внешних долгах, их внешний долг достиг почти 70 процентов валового внутреннего продукта. Их внешний долг находится на уровне нашего долга, примерно 8-9 миллиардов долларов. Но если у нас объем валютных резервов составляет 52 миллиарда долларов, то у Армении он равен 1 миллиарду. И то это средства Центрального банка. Они не могут использовать их. Они предназначены в определенной степени для стабилизации внутреннего курса. То есть, свободных средств нет. Разница в этом", - отметил Президент.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın valyuta ehtiyatı 52 milyard dollar, Ermənistanın valyuta ehtiyatı 1 milyard dollardır

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