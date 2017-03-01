Объявлены время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Очередное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 7 марта.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу.

Он заявил, что в повестку заседания включено 13 вопросов.

Это – вопросы избрания члена комитета Милли Меджлиса, членов Правления Центрального банка, принятия ежегодного доклада уполномоченного по правам человека, внесения изменений в законопроект "О дошкольном образовании" (во втором чтении), в то же время "О государственной границе Азербайджанской Республики", "О пограничных войсках", "Об информации, информатизации и защите информации", "О телекоммуникации", "О лицензиях и разрешениях", "О рекламе" и "О трудовых пенсиях".