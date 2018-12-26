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    Объявлена дата проведения муниципальных выборов в Азербайджане

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована дата проведения муниципальных выборов в Азербайджане, которые состоятся в следующем году.

    Как сообщает Report, выборы пройдут 27 декабря 2019 года.

    В утвержденном решением Коллегии министерства труда и социальной защиты населения календаре норм рабочего времени и производственном календаре на 2019 год напоминается, что согласно Избирательному кодексу, срок полномочий муниципалитетов составляет 5 лет. 

    Муниципальные выборы назначаются Центральной избирательной комиссией, решение о назначении муниципальных выборов должно быть официально опубликовано в средствах массовой информации не позднее 2-х дней после его принятия. С целью расчета нормы рабочего времени на 2019 год до официального объявления в производственном календаре 27 декабря 2019 года условно считается днем проведения муниципальных выборов - т.е. нерабочим днем.

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