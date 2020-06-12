Объявлен механизм решения коммунальных проблем во время жесткого карантина

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Определен механизм решения проблем граждан, связанных с коммунальными услугами, в период ужесточения особого карантинного режима в ряде крупных городов и районов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Если в дни жесткого карантина граждане, у которых произошли проблемы с коммунальными услугами, не могут попасть на соответствующую "горячую линию", они могут позвонить на службу "108". Мы будем их координировать", - сказал он.

Как ранее сообщалось, в целях предотвращения широкого распространения нового вида коронавируса (COVID-19), а также снижения к минимум возможных его последствий с 00:00 14 июня 2020 года до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет применен жесткий карантинный режим.