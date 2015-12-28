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    "Азерйолсервис" выведен из подчинения минтранспорта Азербайджана

    Кабинету министров даны соответствующие поручения

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по усовершенствованию управления в дорожно-транспортном комплексе Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, ОАО "Азерйолсервис" выведено из подчинения министерства транспорта.

    Кабинету министров поручено подготовить в течение месяца и представить президенту Азербайджанской Республики новый Устав и проекты структуры ОАО "Азерйолсервис". 

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