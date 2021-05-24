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Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана 

Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана  Первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внутренняя политика
24 мая 2021 г. 17:44
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана 

Первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Отмечая Ваше руководство и значительный вклад в социально-экономическое развитие братского Азербайджана и повышение его авторитета на международной арене, желаю Вам больших успехов в деятельности во имя доcтижения Вашей страной еще более высоких вершин.

Уверен, что всесторонние взаимовыгодные связи между нашими странами, опирающиеся на общие духовные ценности, дружбу, а также стратегическое партнерство, будут и дальше развиваться на благо наших народов.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу - мира и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Nursultan Nazarbayev Azərbaycan Prezidentini təbrik edib 

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