О нас
Report Georgia
Аудио новости

НСТР обнародовал количество репортажей о шехидах

НСТР обнародовал количество репортажей о шехидах С началом Отечественной войны 27 сентября произошли существенные изменения в программных сетках телерадиовещателей страны, предпочтение отдавалось передачам на военно-патриотическую тему.
Внутренняя политика
18 января 2021 г. 15:53
НСТР обнародовал количество репортажей о шехидах
0 : 00
0 : 00

С началом Отечественной войны 27 сентября произошли существенные изменения в программных сетках телерадиовещателей страны, предпочтение отдавалось передачам на военно-патриотическую тему.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию за 2020 год.

В отчете отмечено, что в первый день войны Национальный совет по телерадиовещанию обратился к действующим в стране телерадиовещателям с рекомендациями опираться только на официальные источники информации, стараться предоставлять более регулярную и оперативную информацию, обогащать эфир оптимистично настроенными военно-патриотическими программами. Мониторинги показали, что все вещатели придерживались этих рекомендаций, значительно увеличилось количество информационных и новостных программ в эфире, население было обеспечено оперативной и достоверной информацией.

В ходе встречи, состоявшейся 23 декабря 2020 года в Национальном совете с руководителями новостных департаментов телеканалов, деятельность азербайджанских телеканалов в военное время в целом была оценена положительно. Была отмечена исключительная роль телевизионных каналов в увековечивании имен солдат и офицеров, ставших шехидами за Родину, подготовке материалов об их героизме. По совместной инициативе Совета и телеканалов для того, чтобы ни один шехид не остался без внимания, было решено вести общий реестр репортажей, сделанных о шехидах, погибших во время 44-дневной Отечественной войны. Реестр регулярно обновляется и по состоянию на конец 2020 года по телеканалам уже транслировались репортажи о 733 шехидах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MTRŞ telekanallarda şəhidlər barədə çəkilən reportajların sayını açıqlayıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам 
Миграционная служба Азербайджана обратилась к иностранцам 
18 января 2021 г. 11:13
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
18 января 2021 г. 00:00
В Азербайджане отменена система смс-разрешений
В Азербайджане отменена система смс-разрешений
18 января 2021 г. 00:00
Пожар в Гирканском национальном парке продолжается
ВидеоПожар в Гирканском национальном парке продолжается
17 января 2021 г. 18:58
Ношение медмасок в открытых и закрытых местах остается в силе
Ношение медмасок в открытых и закрытых местах остается в силе
16 января 2021 г. 12:01
Правила передвижения в городах и районах с запретом на въезд и выезд
Правила передвижения в городах и районах с запретом на въезд и выезд
16 января 2021 г. 11:35
В Азербайджане снимается запрет на въезд и выезд в районы
В Азербайджане снимается запрет на въезд и выезд в районы
16 января 2021 г. 11:15
В Азербайджане разрешена деятельность торговых объектов
В Азербайджане разрешена деятельность торговых объектов
16 января 2021 г. 11:11
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
16 января 2021 г. 11:04
Запрет на работу общественного транспорта по выходным остается в силе
Запрет на работу общественного транспорта по выходным остается в силе
16 января 2021 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi