НСТР обнародовал количество репортажей о шехидах

С началом Отечественной войны 27 сентября произошли существенные изменения в программных сетках телерадиовещателей страны, предпочтение отдавалось передачам на военно-патриотическую тему.

С началом Отечественной войны 27 сентября произошли существенные изменения в программных сетках телерадиовещателей страны, предпочтение отдавалось передачам на военно-патриотическую тему.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию за 2020 год.

В отчете отмечено, что в первый день войны Национальный совет по телерадиовещанию обратился к действующим в стране телерадиовещателям с рекомендациями опираться только на официальные источники информации, стараться предоставлять более регулярную и оперативную информацию, обогащать эфир оптимистично настроенными военно-патриотическими программами. Мониторинги показали, что все вещатели придерживались этих рекомендаций, значительно увеличилось количество информационных и новостных программ в эфире, население было обеспечено оперативной и достоверной информацией.

В ходе встречи, состоявшейся 23 декабря 2020 года в Национальном совете с руководителями новостных департаментов телеканалов, деятельность азербайджанских телеканалов в военное время в целом была оценена положительно. Была отмечена исключительная роль телевизионных каналов в увековечивании имен солдат и офицеров, ставших шехидами за Родину, подготовке материалов об их героизме. По совместной инициативе Совета и телеканалов для того, чтобы ни один шехид не остался без внимания, было решено вести общий реестр репортажей, сделанных о шехидах, погибших во время 44-дневной Отечественной войны. Реестр регулярно обновляется и по состоянию на конец 2020 года по телеканалам уже транслировались репортажи о 733 шехидах.