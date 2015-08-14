Новый председатель Государственного комитета статистики представлен коллективу

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Новый председатель Государственного комитета статистики (ГКС) Тахир Будагов приступил к исполнению своих обязанностей. Как сообщили в ГКС в ответ на запрос Report, Т.Будагова коллективу представил заместитель руководителя Администрации президента, заведующий Отделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Зейнал Нагдалиев.

З.Нагдалиев пожелал успехов новому председателю и сотрудникам ГКС.

Напомним, что 13 августа Т.Будагов распоряжением президента Азербайджана назначен председателем Государственного комитета статистики. До этого Т.Будагов занимал пост главы исполнительной власти Низаминского района города Баку.

Предыдущий председатель ГКС Ариф Велиев скончался 23 июня 2014 года. С того времени его обязанности исполнял первый заместитель Гамид Багиров.