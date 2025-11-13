Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 12:20
    Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу
    Зейнал Нагдалиев

    Новый глава исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшан Гасанли представлен коллективу.

    Как сообщает Report, его представил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.

    Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Затем Эльшан Гасанли выразил благодарность за оказанное ему доверие.

    Напомним, что 12 ноября распоряжением президента Ильхама Алиева Эльшан Гасанли был назначен главой исполнительной власти Кюрдамирского района.

