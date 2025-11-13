Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу
Внутренняя политика
- 13 ноября, 2025
- 12:20
Новый глава исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшан Гасанли представлен коллективу.
Как сообщает Report, его представил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.
Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Затем Эльшан Гасанли выразил благодарность за оказанное ему доверие.
Напомним, что 12 ноября распоряжением президента Ильхама Алиева Эльшан Гасанли был назначен главой исполнительной власти Кюрдамирского района.
