Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу

Новый глава исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшан Гасанли представлен коллективу.

Как сообщает Report, его представил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Зейнал Нагдалиев.

Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства. Затем Эльшан Гасанли выразил благодарность за оказанное ему доверие.

Напомним, что 12 ноября распоряжением президента Ильхама Алиева Эльшан Гасанли был назначен главой исполнительной власти Кюрдамирского района.