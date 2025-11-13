Kürdəmirin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub
Daxili siyasət
- 13 noyabr, 2025
- 12:02
Kürdəmirə təyin olunan yeni icra başçısı Elşən Həsənli kollektivə təqdim olunub.
"Report"un məlumatına görə, icra başçısının təqdimatını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev edib.
Təqdimatda Zeynal Nağdəliyev çıxış edib və ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb.
E.Həsənli ona göstərilən etimada görə minnətdarlıq edib.
Xatırladaq ki, noyabrın 12-də Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Elşən Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Başçısı təyin edilib.
Son xəbərlər
12:25
Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıbMedia
12:22
Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıbRegion
12:22
Nazir: "Azərbaycanda meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 10 % artıb"ASK
12:19
Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıbRegion
12:18
Vüqar Gülməmmədov: "Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır"Maliyyə
12:18
Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşirElm və təhsil
12:15
Nazir: Azərbaycanda 600 minə yaxın uşaq üçün məktəbəqədər təhsilə 2,7 milyard manat lazımdırElm və təhsil
12:14
Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb"Biznes
12:14