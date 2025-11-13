İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Kürdəmirin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:02
    Kürdəmirin yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunub
    Zeynal Nağdəliyev

    Kürdəmirə təyin olunan yeni icra başçısı Elşən Həsənli kollektivə təqdim olunub.

    "Report"un məlumatına görə, icra başçısının təqdimatını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev edib.

    Təqdimatda Zeynal Nağdəliyev çıxış edib və ölkə başçısının tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb.

    E.Həsənli ona göstərilən etimada görə minnətdarlıq edib.

    Xatırladaq ki, noyabrın 12-də Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Elşən Həsənli Kürdəmir Rayon İcra Başçısı təyin edilib.

    Новый глава ИВ Кюрдамирского района представлен коллективу

