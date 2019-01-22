Новые начальники полиции четырех районов столицы представлены коллективу

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Главном управлении полиции города Баку проводится оперативное совещание по итогам 2018 года.

Как сообщает Report, на совещании коллективу были представлены новые начальники полиции четырех районов столицы.

Напомним, что приказом министра внутренних дел Рамиля Усубова Вагиф Муслимов был назначен начальником управления Наримановского РУП, Исфандияр Мехбалыев - начальником Хазарского РУП, Джавид Мурадов - начальником Сабаильского РУП, Джамиль Амиров - начальником Ясамальского РУП.