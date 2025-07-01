Новостному порталу Oxu.az исполнилось 12 лет

Oxu.az – один из наиболее читаемых информационных ресурсов Азербайджана – отмечает 12-летие.

Oxu.az – один из наиболее читаемых информационных ресурсов Азербайджана – отмечает 12-летие.

Как сообщает Report, сайт начал работу в 2013 году и с тех пор в круглосуточном режиме публикует актуальные новости на азербайджанском, русском и турецком языках.

Помимо новостей, портал публикует аналитические статьи, фото- и видеорепортажи. За годы своего существования Oxu.az стал одним из наиболее посещаемых новостных ресурсов Азербайджана.

По словам главного редактора Oxu.az Ульви Сафарова, в предстоящий период основной целью является развитие мультимедийной составляющей сайта.

"Можно сказать, что на протяжении 12 лет мы были одним из самых читаемых сайтов Азербайджана. Пока что в вопросе новостей и читательской аудитории нет никаких недостатков. В будущем мы планируем увеличить количество видеоконтента. В этой области необходим определенный импульс. Мы уверены, что в течение ближайшего года произойдут серьезные прорывы", - сказал он.

Редакция информационного агентства Report поздравляет коллег с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов.